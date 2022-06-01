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    Новини

    У Києві між двома станціями метро почнеться ремонт ескалаторів

    Капітальний ремонт ескалатора обов&rsquo;язково проводять після пробігу 150-160 тисяч км - У Києві між двома станціями метро почнеться ремонт ескалаторів
    Капітальний ремонт ескалатора обов’язково проводять після пробігу 150-160 тисяч км
    фото: КМДА

    Роботи триватимуть до 19 серпня 2022 року

    Між «Золотими воротами» та «Театральною» 2 червня розпочнеться плановий почерговий ремонт ескалаторів. Про це повідомили в КМДА.

    Роботи триватимуть до 19 серпня 2022 року. Капітальний ремонт ескалатора обов’язково проводять після пробігу 150-160 тисяч км. Підйомний механізм повністю розбирається, зношені деталі замінюються.

    Ескалатори між «Золотими воротами» та «Театральною» ввели в експлуатацію у 1981 році. Востаннє їх планово оновлювали у 2012 році.

    З 1 червня у Києві запрацює частина дитячих садочків, які обладнані бомбосховищами.

    Нагадаємо, 2 травня у Києві стартував прийом заяв до перших класів.

    Нагадаємо, в деяких парках Києва все ще небезпечно гуляти через нерозірвані боєприпаси та міни.

    Також у Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем.

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    Теги: росія окупанти метро війна ремонт Україна КМДА окупація #stoprussia
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    У Києві між двома станціями метро почнеться ремонт ескалаторів