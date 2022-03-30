Бізнес у Києві працюватиме за новими умовами: роз'яснення Кличка

Бізнес, що працює на комунальних площах, звільнений від сплати за оренду

Сьогодні Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Головними питаннями сьогоднішнього засідання, в якому взяли участь 90 депутатів, стали рішення, що стимулулюватимуть роботу столичного бізнесу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що зміниться для бізнесу в Києві:

• Пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої,

• Бізнес, що працює на комунальних площах: звільнений від сплати за оренду,

• Паркувальні майданчики: надаються пільги від міста,

• Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу: надаються пільги від міста.

«Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати», – сказав Кличко.

Також влада Києва закликає підприємців, які у довоєнний час надавали послуги із прокату електросамокатів та велосипедів, відновити роботу.

«Місто поступово оживає, починає працювати бізнес, організації та установи. Повертаються у Київ містяни, які виходять на роботу. На сьогодні громадський транспорт працює в обмеженому режимі, його рух організовано у тих місцях де можна це зробити. Альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати та велосипеди. Тому я закликаю бізнес розглянути можливість повернення на вулиці столиці прокатного транспорту та надавати послуги з велопрокату та прокату електросамокатів», – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зазначимо, жителям Києва надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, міні-ярмарки та столичні ринки.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницькі мости.



