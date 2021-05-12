У Києві палала багатоповерхівка, рятувальники евакуювали людей
Горіли електрощитові з дев'ятого по 13 поверх будинку
У вівторок, 11 травня, сталася пожежа будинку на проспекті Науки, 27 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 21:00, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що в під’їзді спостерігається сильне задимлення, тому рятувальники приступили до евакуації людей та пошуку джерела займання. В ході розвідки було встановлено, що на 9 поверсі в електрощитовій сталося коротке замкнення проводів з послідуючим горінням та розповсюдженням вогню на електрощитові з 9 по 13 поверхи.
О 21:18 загоряння було ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника.
В ході ліквідації рятувальники вивели на свіже повітря 20 осіб.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено ізоляцію електропроводів, закопчено стіни та стеля під’їзду.
Жертв і постраждалих немає.
На місці події було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.
Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Як повідомлялося, 11 травня сталася пожежа у складському приміщенні на вул. Амосова, 9 на території ПрАТ «Біофарма» у Солом'янському районі столиці.