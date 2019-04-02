Впродовж години у Києві невідомі «замінували» чотири об’єкти



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У Києві поліція перевіряє повідомлення про замінування чотирьох об’єктів

Сьогодні, 2 квітня, впродовж години до столичних правоохоронців надійшло 4 повідомлення про те, що у столиці заміновано Бронетанковий завод, конструкторське бюро «Артилерійське озброєння», Вищу раду правосуддя та завод «Маяк». На місцях працюють поліцейські та співробітники профільних служб, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інформація про закладені вибухівки у трьох випадках надійшла на електронну пошту, ще про одне замінування повідомили телефоном. Заклади знаходяться на території Дарницького, Солом’янського, Шевченківського та Оболонського районів. На місцях працюють вибухотехніки, кінологи, правоохоронці, рятувальники та лікарі.

Проводиться евакуація. Місця «замінувань» огороджені, приміщення та прилеглі території ретельно перевіряються.

Вся інформація належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних управлінь поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 1 квітня на спецлінію 102 звернувся представник торгового центру на Майдані Незалежності і повідомив, що на електронну пошту закладу надійшов лист про замінування.

В результаті перевірки правоохоронцями будівлі торговельно-розважального комплексу «Глобус» на Майдані Незалежності небезпечних предметів та речовин не виявлено.