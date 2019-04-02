У Харкові неадекват вісім разів викликав поліцію і «замінував» відділок



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Протягом 20 хвилин чоловік зробив кілька викликів поліції і кожного разу називав нову адресу

У Харкові у день виборів місцевий житель протягом 20 хвилин вісім разів викликав поліцію. Також він пригрозив замінуванням районного відділу поліції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Ввечері 31 березня до Індустріального відділу поліції надійшов телефонний дзвінок від громадянина. Він заявив, що на нього напали та попросив про допомогу. Чоловік також вказав адресу свого мешкання. На виклик відразу було направлено слідчо-оперативну групу, однак під час слідування поліцейські отримали ще один дзвінок від цього ж громадянина, який заявив, що чекає поліцію в іншій частині району», - розповіли у поліції.

Зазначається, що протягом 20 хвилин чоловік зробив кілька викликів поліції і кожного разу називав нову адресу. Під час останнього дзвінка він заявив, що довго чекає допомоги і пригрозив замінувати адміністративну будівлю Індустріального відділу поліції.

«Для перевірки цієї інформації на місце події виїжджали спеціальні служби. Експерти-вибухотехніки оглянули 5000 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали вісім працівників поліції. Жодних вибухових речовин вони не виявили», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

«Під час роботи щодо встановлення усіх обставин події прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження з виділенням матеріалів для проведення перевірки наявності в діях вказаної особи ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 2 квітня впродовж години до столичних правоохоронців надійшло чотири повідомлення про те, що у столиці заміновано Бронетанковий завод, конструкторське бюро «Артилерійське озброєння», Вищу раду правосуддя та завод «Маяк».