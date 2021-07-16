На Закарпатті через удар блискавки згорів готель

Блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею готелю

У Тячівському районі Закарпатської області рятувальники ліквідували пожежу у готелі на території бази відпочинку, яка сталась через удар блискавки. Про це повідомляє управління ДСНС України у Закарпатській області.

«15 липня о 22:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будівлі бази відпочинку, розташованої в с. Біла Церква Тячівського району», – йдеться у повідомленні.

Як розповів охоронець об’єкту, блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею готелю. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.

О 00:30 рятувальники локалізували пожежу, а о 03:45 – повністю її ліквідували. Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину виникнення пожежі та суму збитків.

Вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 квадратних метрів, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 «квадратів».

До слова, на Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото).

Також повідомлялося, що блискавка влучила в машину з дітьми під час руху (відео).