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    На Закарпатті через удар блискавки згорів готель

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    Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину виникнення пожежі та суму збитків - На Закарпатті через удар блискавки згорів готель
    Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину виникнення пожежі та суму збитків
    Фото: zk.dsns.gov.ua

    Блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею готелю

    У Тячівському районі Закарпатської області рятувальники ліквідували пожежу у готелі на території бази відпочинку, яка сталась через удар блискавки. Про це повідомляє управління ДСНС України у Закарпатській області.

    «15 липня о 22:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будівлі бази відпочинку, розташованої в с. Біла Церква Тячівського району», – йдеться у повідомленні.

    Як розповів охоронець об’єкту, блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею готелю. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.

    О 00:30 рятувальники локалізували пожежу, а о 03:45 – повністю її ліквідували. Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину виникнення пожежі та суму збитків.

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    На Закарпатті через удар блискавки згорів готель
    На Закарпатті через удар блискавки згорів готель
    На Закарпатті через удар блискавки згорів готель
    На Закарпатті через удар блискавки згорів готель

    Вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 квадратних метрів, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 «квадратів».

    До слова, на Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото).

    Також повідомлялося, що блискавка влучила в машину з дітьми під час руху (відео).

    Теги: пожежа ДСНС Закарпаття рятувальники готель
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    На Закарпатті через удар блискавки згорів готель