«Вогняна» статистика: з початку року сталося понад 300 пожеж в екосистемах Києва



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Пожежею було охоплено 128 га лісів та відкритих територій

У Києві з початку 2019 року сталося 336 пожеж в природних екосистемах, їх загальна площа становить 127,977 га. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків», - йдеться в коментарі ДСНС до вражаючих статистичних показників.

Тож, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час підвищення температурних показників, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Категорично забороняється:

створювати смітники та спалювати відходи;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;

дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

«Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», - закликають рятувальники.