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    «Вогняна» статистика: з початку року сталося понад 300 пожеж в екосистемах Києва

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    «Вогняна» статистика: з початку року сталося понад 300 пожеж в екосистемах Києва

    Пожежею було охоплено 128 га лісів та відкритих територій

    У Києві з початку 2019 року сталося 336 пожеж в природних екосистемах, їх загальна площа становить 127,977 га. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    «Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків», - йдеться в коментарі ДСНС до вражаючих статистичних показників.

    Тож, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час підвищення температурних показників, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

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    Категорично забороняється:

    • створювати смітники та спалювати відходи;
    • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
    • дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

    «Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», - закликають рятувальники.

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