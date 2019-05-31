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    У Голосіївському парку сталася пожежа: горів МАФ

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    У Голосіївському парку сталася пожежа: горів МАФ

    Внаслідок займання пошкоджено торгівельне обладнання

    У ніч на п’ятницю, 31 травня, на території Голосіївського парку культури та відпочинку імені Максима Рильського виникла пожежа. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві о 01:03.

    «На місце події негайно прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання сталося в пересувному торгівельному металевому причепі», - повідомила прес-служба столичних рятувальників.

    Вже о 01:35 пожежу було ліквідовано.

    Внаслідок займання пошкоджено торгівельне обладнання, розібрано 5 кв. м дерев’яної обшивки причепу.

    Постраждалих немає.

    Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 31 травня о 05:50 сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Драгоманова, 12, що у Дарницькому районі столиці. 

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