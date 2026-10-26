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Вогнегасники та лом: киянин поділився висновками після влучання дрона в його будинок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вогнегасники та лом: киянин поділився висновками після влучання дрона в його будинок
Вранці 21 жовтня безпілотник російських окупантів влучив у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі Києва на рівні 20-го поверху
фото: Дмитро Піхно/Facebook

Киянин закликав також слідкувати за справністю системи пожежної вентиляції

Внаслідок влучання дрона 21 жовтня в квартиру на 20-му поверсі загинула молода пара. Ударна хвиля була такої сили, що пожежні двері на сходових клітках повигинало з сьомого по 25-й поверх, а на деяких поверхах їх заклинило. Про це у соцмережах повідомив мешканець будинку Дмитро Піхно, інформує «Главком».

«Молода пара в тій квартирі загинула. Якимось дивом вижив тільки кіт. Дивом, бо квартира знесена начисто всередені. Залишились тільки монолітні конструкції», – розповів Піхно.

За словами киянина, його квартира знаходилася далеко від епіцентру вибуху, проте ударна хвиля та уламки налякали мешканців. Проаналізувавши ситуацію, автор зробив кілька висновків щодо безпеки у багатоповерхівках під час атак. Зокрема, він зазначив, що врятувати може тільки бетон. «В квартирі з цегляними стінами навіть дві стіни не факт що врятують. Можливо, загальний коридор», – додав він.

Двір будинку після ворожої атаки
Двір будинку після ворожої атаки
фото: Дмитро Піхно/Facebook

Окрім того, Дмитро Піхно наголосив на необхідності мати у під'їздах вогнегасники: завдяки чотирьом пристроям ВП-9, встановленим на кожному поверсі його будинку, мешканці змогли самостійно приборкати вогонь до приїзду рятувальників ДСНС і не допустити масштабної пожежі чи залиття квартир водою. Також він звернув увагу на важливість справності систем пожежної вентиляції та закликав подбати про наявність лома на випадок, якщо вибуховою хвилею заклинить протипожежні двері на сходах. 

Нагадаємо, вранці 21 жовтня безпілотник російських окупантів влучив у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі Києва на рівні 20-го поверху, спричинивши займання. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще один 46-річний чоловік дістав поранення – у момент вибуху він проходив повз будинок. 

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Теги: будинок обстріл Київ

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