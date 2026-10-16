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Росія завдала ракетного удару по Харкову

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія завдала ракетного удару по Харкову
Обставини удару та можливі руйнування уточнюються
фото: соцмережі

Вибух стався у Слобідському районі міста, інформації про постраждалих наразі немає

Російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Наразі місцева влада з’ясовує наслідки атаки. Інформації про постраждалих поки не надходило. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

За попередніми даними, російська ракета влучила в Слобідському районі міста. Обставини удару та можливі руйнування уточнюються.

Станом на момент повідомлення інформації про загиблих чи поранених не надходило. Влада продовжує з’ясовувати наслідки російської атаки. Детальніші дані щодо місця влучання, пошкоджень і можливих постраждалих наразі не оприлюднені.

Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє людей. За інформацією очільника області, російська армія атакувала один із районів Харкова ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі серед людей.

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Теги: Харків війна обстріл

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