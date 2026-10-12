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Як працюватимуть школи Києва під час відключень світла та води: роз'яснення для батьків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як працюватимуть школи Києва під час відключень світла та води: роз'яснення для батьків
За сприятливих безпекових умов уроки триватимуть у приміщеннях школи
фото: Борис Корпусенко, Вечірній Київ

Якщо школа не може забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводять на дистанційне навчання до відновлення необхідних умов.

Департамент освіти і науки КМДА роз’яснив, як організовуватимуть навчання в київських школах за тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та інших викликів, спричинених війною. Формат роботи кожного закладу залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей і спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Якщо в школі відсутня електроенергія

За наявності технічних можливостей заклади використовуватимуть альтернативні джерела живлення та освітлення, зокрема генератори, інвертори та зарядні станції. Якщо освітлення недостатньо для виконання письмових завдань, учителі можуть проводити уроки в усному форматі до відновлення необхідних умов.

Якщо школа не може забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводять на дистанційне навчання до відновлення необхідних умов.

Якщо відсутнє водопостачання

Робота закладу в очному форматі можлива лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо через відсутність води забезпечити їх неможливо, очне навчання припиняють, а освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації.

Як організоване очне навчання

За сприятливих безпекових умов уроки тривають у приміщеннях школи. У разі повітряної тривоги учні разом із педагогами переходять до визначених приміщень в укритті.

Також місто продовжує використовувати механізм «освітньої міграції» – організацію навчання у вільних приміщеннях інших закладів освіти, зокрема як шкіл, так і дитячих садків, якщо вони відповідають необхідним умовам. 

Як відбувається дистанційне навчання

Дистанційно навчаються як діти, які перебувають у Києві, так і ті, хто тимчасово виїхав за межі столиці. За потреби учні долучаються до онлайн-занять зі спеціально облаштованих робочих місць у шкільних укриттях.

Якщо через воєнні обставини вчитель не може безпечно дістатися до закладу, він за погодженням з адміністрацією школи проводить дистанційні онлайн-уроки з безпечного місця.

У разі пошкодження школи, тривалого знеструмлення, перебоїв із водопостачанням або іншої надзвичайної ситуації, спричиненої війною, весь заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат до покращення ситуації. Про такі зміни батьків інформуватиме адміністрація школи через визначені канали комунікації.

Що важливо знати батькам

Якщо під час дистанційного уроку оголошують повітряну тривогу, заняття призупиняється, щоб учитель і учні могли перейти в безпечне місце. Після того як педагог і учні перейдуть у безпечне місце, онлайн-урок продовжується або розпочинається наступний за розкладом в онлайн-режимі. 

Батькам рекомендують перевіряти електронний щоденник і стежити за повідомленнями школи про формат навчання, зміни в розкладі та присутність дитини на уроках. На початку заняття вчитель фіксує присутність учнів, а якщо дитина не приєдналася до уроку, батьки отримують відповідне повідомлення.

Формат навчання може змінюватися залежно від безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води й тепла та можливості забезпечити безпечне перебування дітей у школі. Головний принцип лишається незмінним: освітній процес продовжується настільки, наскільки це дозволяють умови в конкретному закладі.

Нагадаємо, питна вода у столиці відповідає нормативам на межі мереж «Київводоканалу», однак у самих будинках її якість може суттєво погіршуватися. Наприклад, мешканцям Троєщини краще не ризикувати й не вживати воду з-під крана без додаткового очищення. 
 

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Теги: Київ місцева влада школа блекаут столиця

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