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Столичний рятувальник встановив світовий рекорд на змаганнях у Лас-Вегасі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичний рятувальник встановив світовий рекорд на змаганнях у Лас-Вегасі (відео)
Олександр Баран встановив новий світовий рекорд у категорії Open на чемпіонаті світу World Firefighter Challenge Championship 2026
фото: ДСНС Києва/Facebook

35-й щорічний чемпіонат світу World Firefighter Challenge Championship 2026 проходить у Лас-Вегасі триває

В США на щорічному чемпіонаті світу, де змагаються пожежні команди з 21 країни, українські вогнеборці показали, що вони серед найкращих у світі. Столичний рятувальник Олександр Баран встановив світовий рекорд у категорії Open. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Києві, інформує «Главком»

Зазначається, що 35-й щорічний чемпіонат світу World Firefighter Challenge Championship 2026 проходить у Лас-Вегасі, США. 

«Наш рятувальник вкотре заявив про себе на весь світ. Олександр встановив новий світовий рекорд у категорії Open. Його результат у фіналі – 1:15:76! Це роки наполегливих тренувань, залізна дисципліна, витримка та щоденна робота над собою», – зауважили у ДСНС Києва. 

Нагородження столичного рятувальника Олександра Барана, який встановив світовий рекорд на щорічному чемпіонаті світу World Firefighter Challenge Championship 2026 у Лас-Вегасі
Нагородження столичного рятувальника Олександра Барана, який встановив світовий рекорд на щорічному чемпіонаті світу World Firefighter Challenge Championship 2026 у Лас-Вегасі
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, влітку збірна команда київського гарнізону здобула перемогу у Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту, що проходив на Прикарпатті. Столичні спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та виняткову майстерність, виборовши перше загальнокомандне місце у змаганнях. Столичні рятувальники впевнено довели свою перевагу на кожному з етапів, зібравши золотий урожай в усіх ключових дисциплінах.

Теги: Київ США ДСНС чемпіонат світу рекорд робота

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