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Ракета влучила у п'ятиповерхівку в Прилуках, людей дістають з-під завалів (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ракета влучила у п'ятиповерхівку в Прилуках, людей дістають з-під завалів (відео)
Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Прилуках
фото: «Суспільне»

На місці російського удару працюють усі екстрені служби

Російські війська вранці 7 жовтня завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок в одному з мікрорайонів міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Наразі на місці влучання працюють усі відповідні служби. Рятувальники дістають людей з-під завалів. Інформації про кількість загиблих або постраждалих наразі немає.

Місцеві жителі публікують у соцмережах кадри наслідків російського ракетного удару по Прилуках. На фото та відео видно пошкоджену п'ятиповерхівку.

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Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 7 жовтня та вранці завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання у житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки.

За словами мера, наслідки атаки для житлової інфраструктури міста стали одними з найсерйозніших за час повномасштабної війни. У будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади та конструктивні елементи. Крім того, понівечено автомобілі.

Крім цього, ворог атакував Київ. У Дарницькому районі столиці внаслідок удару загинули двоє людей. Наслідки атаки також зафіксували на території гаражного кооперативу. У Подільському районі внаслідок російської атаки виникла пожежа та частково зруйнувалося перекриття офісно-складської будівлі. 

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Теги: російська ракета ракета рятувальники обстріл Чернігівщина

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