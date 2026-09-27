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Ворог атакував Запорізьку область: загинув чоловік, є поранена

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог атакував Запорізьку область: загинув чоловік, є поранена
Наслідки російської атаки
фото: Рада оборони Запорізької області

У селищі пошкоджені та зруйновані приватні будинки

Російські війська вдарили по селищу Комишуваха Запорізького району: загинув чоловік, поранення дістала жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

За словами Федорова, внаслідок удару в селищі зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки. Пораненій жінці надають медичну допомогу. Інших подробиць про її стан, як і про загиблого, посадовець не навів.

Ворог атакував Запорізьку область: загинув чоловік, є поранена фото 1
фото: Рада оборони Запорізької області

Що відомо про Комишуваху

Комишуваха розташована в Запорізькому районі неподалік обласного центру й регулярно потрапляє під російські удари: по селищу б'ють безпілотниками та авіацією. Серед останніх подібних випадків, 21 серпня, керована авіабомба зруйнувала там приватний будинок. Тоді загинула 46-річна жінка, а 53-річний чоловік дістав поранення.

Комишуваху й у вересні неодноразово атакували. 10 вересня Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла, що за добу росіяни завдали 989 ударів по 53 населених пунктах області, серед яких були й Комишуваха. Найбільше було атак дронами: 790 безпілотників, переважно FPV. Ще 20 авіаційних ударів припало на низку населених пунктів, зокрема й на Комишуваху. За добу до ОВА надійшло 66 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів, господарських споруд та іншої цивільної інфраструктури.

Запорізька область лишається одним із найбільш обстрілюваних регіонів у прифронтовій смузі. Регулярні удари по Запоріжжю та району спричиняють руйнування й жертви серед цивільних.

Нагадаємо, 26 вересня російський безпілотник вдарив по приватному будинку в Запоріжжі. Там спалахнула пожежа, були пошкоджені сусідні житлові та нежитлові споруди. Загинули двоє жінок, поранення дістали 4-річний хлопчик і 45-річний чоловік.

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Теги: пожежа Запорізька область будинок безпілотник поранення росіяни

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