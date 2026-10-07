Росіяни знищили центральний склад «АТЛ Автосервіс»: заява компанії

Знищений склад слугував центральним хабом, через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та інших автотоварів

Унаслідок нічного масованого обстрілу Києва 7 жовтня було повністю знищено центральне складське приміщення мережі «АТЛ Автосервіс». Про це йдеться в офіційній заяві компанії, інформує «Главком».

Знищений склад слугував центральним хабом, через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та інших автотоварів. У компанії наголосили, що внаслідок удару співробітники не постраждали.

«Найголовніше: люди живі. Це єдине, що неможливо повернути. Все інше – питання часу, ресурсів та нашої спільної праці», – зазначили в АТЛ.

В АТЛ зазначили, що з травня команда працює в режимі безперервного антикризового менеджменту, а після втрати центрального офісу четвертий місяць поспіль змушена долати наслідки ворожих ударів.

У компанії також зауважили, що через завчасне формування оперативних запасів безпосередньо у магазинах, усі автосервіси та автомаркети мережі наразі повністю забезпечені товарами та працюють у штатному режимі.

Водночас у компанії тверезо оцінюють наслідки атаки й попереджають, що втрата хабу неминуче створить тимчасову турбулентність у логістиці всієї мережі. У найближчі дні оперативний асортимент буде обмежений тими товарами, які вже перебувають на полицях підрозділів.

В АТЛ підкреслили, що компанія зберігає фінансову й операційну стійкість та виконує всі зобов'язання перед партнерами та постачальниками. Наразі на місці події триває оцінка масштабів руйнувань і розробка нових логістичних маршрутів.

Заява компанії «АТЛ Автосервіс» скриншот

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення. У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови. Унаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинули двоє людей.