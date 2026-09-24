У столиці сапери вилучили залишки російської ракети «Іскандер-М» (фото)
Уламки ракети виявили в одному з районів столиці після нічного ворожого обстрілу
У Києві після нічного ворожого обстрілу сапери ДСНС виявили та вилучили безпечні залишки російської балістичної ракети «Іскандер-М». Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає «Главком».
Уламки боєприпасу виявили в одному з районів столиці. За допомогою піротехнічної машини важкого типу та маніпулятора рятувальники безпечно вилучили залишки ракети й перевезли їх для подальшого знищення.
Рятувальники вкотре закликають громадян бути обачними: якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет чи уламки – не підходьте, не торкайтеся їх та негайно телефонуйте за номером 101.
Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового удару по столиці дронами та ракетами. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах.
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