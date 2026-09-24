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У столиці сапери вилучили залишки російської ракети «Іскандер-М» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столиці сапери вилучили залишки російської ракети «Іскандер-М» (фото)
Сапери вантажать залишки ракети «Іскандер-М» для подальшої утилізації
фото: ДСНС Києва/Facebook

Уламки ракети  виявили в одному з районів столиці після нічного ворожого обстрілу

У Києві після нічного ворожого обстрілу сапери ДСНС виявили та вилучили безпечні залишки російської балістичної ракети «Іскандер-М». Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає «Главком».

Уламки впали неподалік житлових будинків
Уламки впали неподалік житлових будинків
фото: ДСНС Києва

Уламки боєприпасу виявили в одному з районів столиці. За допомогою піротехнічної машини важкого типу та маніпулятора рятувальники безпечно вилучили залишки ракети й перевезли їх для подальшого знищення.

У столиці сапери вилучили залишки російської ракети «Іскандер-М» (фото) фото 1
фото: ДСНС Києва

Рятувальники вкотре закликають громадян бути обачними: якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет чи уламки – не підходьте, не торкайтеся їх та негайно телефонуйте за номером 101.

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового удару по столиці дронами та ракетами. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах.

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Теги: Київ обстріл уламки ракет ДСНС рятувальники

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