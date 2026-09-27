Після атаки під Броварами спалахнула масштабна пожежа

Дим від пожежі вітром несе у бік правобережної частини Києва

Після атаки російських безпілотників зранку 27 вересня поблизу Броварів спалахнула масштабна пожежа, про це повідомляє «Главком».

Над місцем займання здійнявся густий стовп диму, який видно здалеку. Через вітер його потягнуло у бік правобережної частини Києва.

Станом на 8:30 місцева влада офіційно не коментувала пожежу та її наслідки. Інформація щодо масштабів займання й можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки російських безпілотників у Солом’янському районі Києва загорілася одноповерхова будівля СТО. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташований поруч заклад громадського харчування. Пожежу ліквідували близько третьої години ночі. За іншою адресою безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

Напередодні ввечері російські безпілотники також атакували Київ. Пошкодження зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Зокрема, вибуховою хвилею було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, а в нежитлових будівлях виникли пожежі. Загалом протягом 26 вересня внаслідок атак у Києві постраждали семеро людей.

У Бучанському районі Київщини жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали необхідну допомогу. Також було пошкоджено приватний будинок та автомобіль. На місці працювали відповідні служби, які фіксували наслідки атаки та ліквідовували пошкодження.