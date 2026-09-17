Окупанти вдарили по торговельному центру в Харкові

Російський безпілотник влучив у торговельний центр, інформація про наслідки та постраждалих уточнюється

Російські війська атакували Харків безпілотниками. Один із ударів припав на торговельний центр у місті. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

За його словами, влучання зафіксували в Слобідському районі Харкова. Попередньо, російський безпілотник вдарив по торговельному центру.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА по Основ'янському району. За його словами, влучання також сталося у торговельний центр.

Наразі фахівці уточнюють інформацію про наслідки атаки та можливих постраждалих. Усі екстрені служби Харкова працюють у посиленому режимі. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Варто нагадати, що що російські окупанти вже атакували торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Унаслідок удару загинув чоловік. Останніми днями російські війська неодноразово атакували торговельні центри в різних регіонах України.