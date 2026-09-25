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Атака на Київ: у Печерському районі дрон влучив у багатоповерхівку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: у Печерському районі дрон влучив у багатоповерхівку (відео)
Безпілотник влучив у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів
скриншот відео

Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється

Зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у житловий будинок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

«У Печерському районі влучання БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів», – зазначив мер столиці о 8:19.

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Станом на 07:58 у Києві оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських ударних БпЛА. Це вже четверта тривога у столиці від початку добb, яка тривала 27 хвилин.

На місце події прямують екстрені служби. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.  За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття.  Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.

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Теги: Київ обстріл будинок дрон

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