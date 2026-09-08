Повітряні сили розкрили деталі масованої атаки РФ на Україну

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 29 локаціях

У ніч на 8 вересня (з 18:00 07 вересня) РФ вдарила по Україні ракетами та дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували Україну:

протикорабельними ракетами «Онікс» із Брянської, Курської обл. РФ та ТОТ АР Крим;

балістичними ракетами «Іскандер- М»/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. РФ;

32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 із Вологодської обл. РФ;

166 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина – реактивні) та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За даними Повітряних сил, основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей:

дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/С-400/«Онікс»;

31 крилату ракету Х-101/«Іскандер-К»;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на дев'яти локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста.

Водночас уночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони.

Як повідомлялося, основний напрямок нічного удару – Одеса, Київ та область.

До того ж на Криворіжжі під російським ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада. Унаслідок цього постраждала жінка.