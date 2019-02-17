У Києві сталася потрійна ДТП, яка закінчилася «розбірками»



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Фото: Еспресо

Внаслідок зіткнення трьох авто одне з них перекинулось на дах

У Солом'янському районі столиці після зіткнення трьох авто виник конфлікт між учасниками ДТП.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У столичному Солом'янському районі внаслідок зіткнення трьох авто одне з них перекинулось на дах.

За словами свідків - на перехресті, у дозволенному місці Toyota повертала ліворуч. В цей час, водій Audi, не зважаючи на подвійну суцільну лінію, почав обганяти «японця» по зустрічній смузі. В результаті Audi протаранила в лівий бік Toyota, після чого врізалась у припаркований BMW, водій якого відійшов за кавою.

Лікарі «швидкої» госпіталізували молоду жінку, що перебувала у Toyota.

«Через бурхливе з'ясування обставин між водіями Toyota та Audi виник конфлікт. На допомогу водію Audi східної зовнішності прибула підтримка друзів. Хтось у когось побачив предмет, схожий на пістолет і конфлікт ледь не переріс у стрілянину з поножовщиною», - повідомляє видання.

За мить на місце пригоди прибуло ще декілька патрулів поліції. За словами очевидців, у водія німецького авто не було жодних документів на авто. Обставини пригоди доведеться з'ясовувати слідчим.