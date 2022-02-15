Вторинний ринок житла у Києві: як змінилися ціни на квартири

Станом на січень 2022 року ринок вторинної нерухомості поміркований з хорошим балансом попиту та пропозиції

Експерти оцінили наслідки політичної напруги в України для ринку нерухомості у Кієві. Про це повідомляє портал Address.ua.

Так у січні 2022 року медіанна ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва збільшилась в порівнянні з груднем лише на 1,1%, і склала $1408 за кв.м. Даний показник в категорії 1-но кімнатних квартир виріс в порівнянні з минулим місяцем на 2% до $1550 за кв.м. Двокімнатні квартири виросли в ціні на 0,7% ($1354 за кв.м.). Медіанна вартість 3-х кімнатних квартир залишилась на рівні попереднього місяця, та склала $1249 за кв.м.,

графіка: Address.ua

На вторинному ринку житлової нерухомості Києва зберігається помірно-позитивна динаміка. Медіанна ціна збільшилася на 1,1% щодо грудня 2021 року, основне подорожчання припало на 1-кімн. квартири, що корелює із ситуацією на первинному ринку.

З погляду географії, найбільше зростання цін зафіксовано у Подільському районі – частково це зумовлено поступовим виходом на вторинний ринок квартир у нових будинках, введених в експлуатацію у 2021 році. У решті районів цінова ситуація залишилася стабільною. Винятком стали Оболонський та Печерський райони – медіанна ціна вторинної нерухомості знизилася на 6-7%.

графіка: Address.ua

Весь минулий рік динаміка цін на вторинну нерухомість у Києві була маловолатильною, зміна цін від місяця до місяця рідко перевищувала позначку 3%. При цьому за підсумками року (січень 2022 року до січня 2021 року) зростання медіанної ціни на вторинну нерухомість склало 14,2%, що можна розцінювати як економічно обґрунтоване зростання цін.

Попит залежно від площі квартири після коригування у січні був виражено збалансованим: знизився попит на квартири площею 35-50 кв.м., водночас зріс попит на малометражні квартири та квартири площею понад 80 кв.м.

графіка: Address.ua

В цілому, станом на січень 2022 року ринок вторинної нерухомості можна охарактеризувати як поміркований з хорошим балансом попиту та пропозиції. Подібна кон'юнктура ринку може бути основою помірно-позитивного прогнозу на найближчі півроку.

До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

Нагадаємо, під Києвом у селі Вища Дубечня виставили на продаж елітну резиденцію з територією для побудови тенісного корту та гелікоптерного майданчика. Також одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис.

До слова, у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.