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    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)

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    У квартирі багато круглих стін - Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    У квартирі багато круглих стін
    фото: parklane.ua

    Серед переваг помешкання ріелтор зазначають всеможливі смарт-системи

    У Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10. Як зазначається в оголошенні на сайті продажу нерухомості Park Lane, квартира має загальну площу 320 кв.м, з яких житлова – 170, а кухня – 70 кв.м.

    Серед переваг помешкання ріелтори зазначають всеможливі смарт-системи, якими наповнене житло. «Освітлення «розумний будинок» Gira, система тепла підлога Tassu, багаторівнева система фільтрації води, система кондиціювання Super multi plus», – йдеться в описі.

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    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)
    фото: parklane.ua

    Також вказується, що у квартирі зроблений авторський ремонт. Щодо останнього, то найбільше впадають в око колони з підсвіткою та стеля з імітацією денного світла, а ще незвичайний вигляд має кругле ліжко. До речі, кругле в квартирі не лише ліжко, а й стіни, які часом нагадують лабіринти.

    Що ж до загального стилю, то дизайн доволі еклектичний: класика перегукується хайтеком. Ліжка з балдахінам і комодами у стилі Людовика ІХ якось не зовсім поєднуються з чорним каменем стільниць на кухні та імітацією цегли. А ще більше впадає в око куточок в східному стилі, ніби потрапляєш у казку «1000 і одна ніч».

    У квартирі дві ванні кімнати і окремий туалет. У господарській ванна розміщені біля великого панорамного вікна.

    Що стосується переваг, то в оголошенні вказано, що у будинку є ліфт, консьєрж, парковка безкоштовна і магазин біля дороги.

    Нагадаємо, під Києвом у селі Вища Дубечня виставили на продаж елітну резиденцію з територією для побудови тенісного корту та гелікоптерного майданчика.

    Нагадаємо, одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис.

    Також у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року.

    Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

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    Теги: Київ нерухомість ремонт житло речі будинок ліфт магазин квартира парковка ліжко
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    Колони з підсвіткою та диво-ванна. Що є у квартирі за $3,5 млн (фото)