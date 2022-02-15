Напівгола активістка Femen протестувала біля посольства США в Києві (фото)

Дівчина позувала зі зброєю на тлі посольства

Активістка Femen влаштувала акцію протесту біля посольства США в Києві на вулиці авіаконструктора Ігоря Сікорського. Про це пише Уніан.

У вівторок, 15 лютого, активістка жіночої правозахисної групи вийшла до посольства з оголеним торсом з написами червоною фарбою «Не будь кицькою» (на грудях) і «Фальстарт» (на спині).

Нижче пояса дівчина була одягнена в штани і черевики в мілітарі стилі. Вона позувала зі зброєю і військовим рюкзаком. Так активістка висловила вимогу до американських дипломатів не залишати Київ на тлі загострення ситуації на кордонах України і численних повідомлень про майбутнє вторгнення РФ.

Зазначимо, співробітники посольства США у Києві разом із почесною вартою спустили прапор Сполучених Штатів Америки, що перебував на флагштоку, встановленому біля будівлі амбасади. За інформацією «Главкома», церемонія опущення прапору відбулася ще 14 лютого.

Нещодавно, представниця громадського руху Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента в Києві.

Нагадаємо, 12 лютого Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Тоді йшлося про співробітників, які не займають критично важливі посади. 14 лютого стало відомо, що США вирішили відкликати всіх дипломатів з України.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Читайте також: