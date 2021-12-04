Ядучі стіни та пластик на стелі. Яку квартиру в Києві пропонують за $600 тис. (фото)

Кожна з трьох кімнат квартири виконана в різному стилі

Квартира площею 100 кв. м розташована у центрі міста

У центрі Києва простору трикімнатну квартиру можна придбати за понад 18 млн грн ($657 тис.). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сайту нерухомості «Благовість».

Квартира площею 100 кв. м розташована на вул. Хрещатик, 29 на третьому поверсі шестиповерховго будинку. Із помітних переваг помешкання – власна простора тераса площею 60 кв. м.

У повідомленні йдеться, що в квартирі є три кімнати, кожна з яких має вихід на терасу, кухня з усією необхідною технікою. А ще – закритий двір з охороною.

«Кутова квартира з якісним ремонтом. Всі кімнати окремі, з кожної кімнати є вихід на терасу. Вбудована кухня з усією необхідною технікою, в гостинній звукова система, пральна машина з сушкою. Двостороння, вікна виходять на Хрещатик та Бессарабську площу, власна тераса 60 кв. м, закритий двір з охороною, парадне після капітального ремонту», – зазначається в описі квартири.

Утім, попри заявлений в оголошені якісний ремонт, одразу в очі впадає еклектичний стиль помешкання. Адже кожна з трьох кімнат виконана в абсолютно різному стилі. Різнобарвні кімнати з фотодруком на шафі-купе та кришталевий посуд у сервантах і громісткі дивани виділяються на тлі жовтих та кислотно-зелених стін. Це позбавляє помешкання цілісності.

Впадає в око плитка, якою встелена уся підлога в квартирі, що явно не свідчить про вишуканість стилю.

Також згадано й про те, що поруч з будинком відмінна інфраструктура, а саме Бессарабський ринок, магазини та центральні станції метро.

«Всі елітні ресторани та магазини Києва в трьох хвилинах пішки...Біля дороги, гарний стан, під'їзди охайні, кодовий замок, консьєрж, парковка безкоштовна, поруч Бессарабський ринок, «Арена Сіті», взимку каток, «ЛеСільпо», церква Святої Катерини, «Мандарин Плаза», Музей літератури, Медичний університет, «Фора», дитсадок №171, гімназія №86, 117», – заманюють клієнта перевагами в оголошені.

Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.