Через репетицію параду в Києві не ходитимуть автобуси, тролейбуси і трамваї (перелік)

У разі необхідності рух наземного громадського транспорту буде організовано за скороченими маршрутами

На час обмеження руху через проведення у центрі Києва репетиції параду війську будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Так, можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус №5 в напрямку до Залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;

автобуси №№20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. «Либідська»;

автобус №24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. «Арсенальна»;

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

автобус №69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус №114 від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

автобус №115 від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. м. «Либідська»;

автобус №118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац спорту»;

автобус №137-Н від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбус №3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбуси №№5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

тролейбус №9 від Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбус №12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

тролейбус №14 від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбуси №№40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбус №91-Н від вул. Милославської до ст. м. «Либідська».

Нагадаємо, заплановано три репетиції військовоко параду – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту.

Також 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Крім того, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

Через масштабні репетиції військового параду роботодавців закликали відпустити своїх підлеглих додому раніше.

Зокрема, мерія Києва змінила графік роботи через проведення репетиції параду військ.

Скоротити робочий день до 13:00 у дні проведення репетицій просять власників офісів, які розміщені або прилягають до Майдану Незалежності, вулиць Хрещатик, Великої Васильківської та проспекту Перемоги.

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