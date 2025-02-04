Головна Київ Новини
search button user button menu button

На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста
Управління з питань реклами КМДА закликало підприємців дотримуватися дизайн-коду міста
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ближчою до свого автентичного вигляду

Вулицю Петра Сагайдачного на Подолі очистили від незаконної реклами. Про це повідомляють Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Повідомляється, що після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ще ближчою до свого автентичного вигляду.

Вулиця Петра Сагайдачного на Подолі очистилася від незаконної реклами
Вулиця Петра Сагайдачного на Подолі очистилася від незаконної реклами
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

«Завдяки роботі працівників КП «Київреклама» було демонтовано 53 рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушеннями правил. Вони не лише псували вигляд будівель, але й створювали хаос в архітектурному образі Києва», – йдеться у повідомленні.

Працівники «Київреклами» демонтували 53 рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушеннями правил
Працівники «Київреклами» демонтували 53 рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушеннями правил
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

В Управлінні з питань реклами КМДА відзначили, що чимало підприємців на цій вулиці свідомо дотримуються Правил розміщення реклами та вивісок, створюючи гармонійний міський простір і подаючи чудовий приклад іншим. 

В Управлінні з питань реклами КМДА зауважили, що незаконна реклама не лише псувала вигляд будівель, але й створювала хаос в архітектурному образі Києва
В Управлінні з питань реклами КМДА зауважили, що незаконна реклама не лише псувала вигляд будівель, але й створювала хаос в архітектурному образі Києва
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

«Варто зауважити, що демонтажі на цій вулиці, як КП «Київреклама» так і власниками самостійно проводилися і раніше. Проте, деякі підприємці, незважаючи на вимоги про дотримання правил та позитивний приклад своїх сусідів продовжували розміщувати свої конструкції з порушеннями», – йдеться у повідомленні.

На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста фото 1
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»
На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста фото 2
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Як наголосили в управлінні, кожен історичний будинок – це частина культурної спадщини міста, а його фасад – це сторінка історії. Важливо берегти цю спадщину, зберігаючи автентичний вигляд вулиць і не приховувати їхню красу за хаотичними рекламними конструкціями та вивісками.

На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста фото 3
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Управління з питань реклами КМДА закликало підприємців дотримуватися дизайн-коду міста та Правил розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Детальна інформація про перелік документів, вимоги до фасадних рекламних засобів та алгоритм їх оформлення доступні на сайті Управління з питань реклами за посиланням

Нагадаємо, з 3 по 9 лютого, комунальники розпочали демонтаж рекламних конструкцій у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Роботи проводяться для покращення міського простору та дотримання норм розміщення реклами. Про це повідомляє Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації та КП «Київреклама». У «Київрекламі» наголосили на важливості дотримання правил та оформлення необхідних документів на розміщення вивісок і рекламних засобів.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він розповів, що протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій. 

Теги: Київ вулиця будинок реклама

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом години поліцейські затримали фігуранта на викраденому авто
У Дарницькому районі Києва викрадено військову автівку зі СТО
14 сiчня, 16:13
Вандали часто залишають на знаках сторонні написи та наліпки, пошкоджують їх фізично та деформують
Понад 400 дорожніх знаків відновлено у Києві від початку року
31 сiчня, 16:46
Кондратевич пригадує, що у перші декілька місяців проти ЗСУ на лівому березі стояли ворожі мотострілецькі підрозділи, і вони були дуже непідготовленими, аби чинити опір
Операція ЗСУ у Кринках. Герой України оприлюднив деталі подій у 2023 році
15 сiчня, 16:58
Афіша Київського муніципального академічного театру опери та балету
Культурні події у Києві: календар на тиждень 20-26 січня
20 сiчня, 10:41
Дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід через залізничну колію на вулиці Полярній
Рух однією з вулиць Оболонського району Києва буде частково обмежено майже на 3,5 місяці
28 сiчня, 12:24
Очевидці викликали на місце правоохоронців, ті опитали свідків та вилучили пістолет
У Києві водій вистрілив у голову кур’єру доставки
31 сiчня, 03:55
Уламки БпЛА розбили скло та пошкодили балкон в одній з квартир
Атака шахедів на Київ: влада уточнила інформацію про падіння уламків на Оболоні
31 сiчня, 08:50
Інформацію про бійку правоохоронці вивили під час моніторингу соціальних мереж
У Києві сталася жорстока бійка за участі неповнолітніх дівчат, за справу взялася поліція
2 лютого, 17:21
Зранку буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків удару
Ворог атакував Сумщину: є влучання в багатоквартирний будинок
2 лютого, 02:46

Новини

На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста
На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста
Після нічної атаки БпЛА на Київ уламки дронів виявлено у Печерському районі
Після нічної атаки БпЛА на Київ уламки дронів виявлено у Печерському районі
Київська митниця у січні поповнила держбюджет на 13,3 млрд грн
Київська митниця у січні поповнила держбюджет на 13,3 млрд грн
Сьогодні у Києві змінено маршрути трьох автобусів: схеми руху
Сьогодні у Києві змінено маршрути трьох автобусів: схеми руху
У Києві працювали сили ППО
У Києві працювали сили ППО
Київ та область засніжило: поліція звернулась до громадян
Київ та область засніжило: поліція звернулась до громадян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
81K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
44K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
19K
Дружина Каньє Веста продемонструвала сукню-невидимку на червоній доріжці «Греммі»
16K
Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua