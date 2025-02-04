На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста
Після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ближчою до свого автентичного вигляду
Вулицю Петра Сагайдачного на Подолі очистили від незаконної реклами. Про це повідомляють Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».
Повідомляється, що після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ще ближчою до свого автентичного вигляду.
«Завдяки роботі працівників КП «Київреклама» було демонтовано 53 рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушеннями правил. Вони не лише псували вигляд будівель, але й створювали хаос в архітектурному образі Києва», – йдеться у повідомленні.
В Управлінні з питань реклами КМДА відзначили, що чимало підприємців на цій вулиці свідомо дотримуються Правил розміщення реклами та вивісок, створюючи гармонійний міський простір і подаючи чудовий приклад іншим.
«Варто зауважити, що демонтажі на цій вулиці, як КП «Київреклама» так і власниками самостійно проводилися і раніше. Проте, деякі підприємці, незважаючи на вимоги про дотримання правил та позитивний приклад своїх сусідів продовжували розміщувати свої конструкції з порушеннями», – йдеться у повідомленні.
Як наголосили в управлінні, кожен історичний будинок – це частина культурної спадщини міста, а його фасад – це сторінка історії. Важливо берегти цю спадщину, зберігаючи автентичний вигляд вулиць і не приховувати їхню красу за хаотичними рекламними конструкціями та вивісками.
Управління з питань реклами КМДА закликало підприємців дотримуватися дизайн-коду міста та Правил розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Детальна інформація про перелік документів, вимоги до фасадних рекламних засобів та алгоритм їх оформлення доступні на сайті Управління з питань реклами за посиланням.
Нагадаємо, з 3 по 9 лютого, комунальники розпочали демонтаж рекламних конструкцій у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Роботи проводяться для покращення міського простору та дотримання норм розміщення реклами. Про це повідомляє Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації та КП «Київреклама». У «Київрекламі» наголосили на важливості дотримання правил та оформлення необхідних документів на розміщення вивісок і рекламних засобів.
Раніше повідомлялося, що у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він розповів, що протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій.
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