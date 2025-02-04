На столичному Подолі демонтовано пів сотні вивісок, що порушували дизайн-код міста

Після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ближчою до свого автентичного вигляду

Вулицю Петра Сагайдачного на Подолі очистили від незаконної реклами. Про це повідомляють Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Повідомляється, що після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ще ближчою до свого автентичного вигляду.

Вулиця Петра Сагайдачного на Подолі очистилася від незаконної реклами фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

«Завдяки роботі працівників КП «Київреклама» було демонтовано 53 рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушеннями правил. Вони не лише псували вигляд будівель, але й створювали хаос в архітектурному образі Києва», – йдеться у повідомленні.

Працівники «Київреклами» демонтували 53 рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушеннями правил фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

В Управлінні з питань реклами КМДА відзначили, що чимало підприємців на цій вулиці свідомо дотримуються Правил розміщення реклами та вивісок, створюючи гармонійний міський простір і подаючи чудовий приклад іншим.

В Управлінні з питань реклами КМДА зауважили, що незаконна реклама не лише псувала вигляд будівель, але й створювала хаос в архітектурному образі Києва фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

«Варто зауважити, що демонтажі на цій вулиці, як КП «Київреклама» так і власниками самостійно проводилися і раніше. Проте, деякі підприємці, незважаючи на вимоги про дотримання правил та позитивний приклад своїх сусідів продовжували розміщувати свої конструкції з порушеннями», – йдеться у повідомленні.

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Як наголосили в управлінні, кожен історичний будинок – це частина культурної спадщини міста, а його фасад – це сторінка історії. Важливо берегти цю спадщину, зберігаючи автентичний вигляд вулиць і не приховувати їхню красу за хаотичними рекламними конструкціями та вивісками.

фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Управління з питань реклами КМДА закликало підприємців дотримуватися дизайн-коду міста та Правил розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Детальна інформація про перелік документів, вимоги до фасадних рекламних засобів та алгоритм їх оформлення доступні на сайті Управління з питань реклами за посиланням.

Нагадаємо, з 3 по 9 лютого, комунальники розпочали демонтаж рекламних конструкцій у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Роботи проводяться для покращення міського простору та дотримання норм розміщення реклами. Про це повідомляє Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації та КП «Київреклама». У «Київрекламі» наголосили на важливості дотримання правил та оформлення необхідних документів на розміщення вивісок і рекламних засобів.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він розповів, що протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій.