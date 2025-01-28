Рух однією з вулиць Оболонського району Києва буде частково обмежено майже на 3,5 місяці

На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу

Із 31 січня до 10 травня буде обмежений рух вулицею Полярною в напрямку від вулиці Лебединської до вулиці Сім’ї Кульженків. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей період дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід через залізничну колію на вулиці Полярній. Роботи виконуватимуть поетапно – зі збереженням руху транспорту в обох напрямках.

На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу інфографіка: комунальна компанія «Київавтодор»

Нагадаємо, заcтупнику начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що у вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Згідно з договором усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі. Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.

До слова, міст через річку Тетерів відновлюють в межах пілотного проєкту з відбудови шести мостів у Київській області із залученням фінансування з боку UK Export Finance (UKEF), три мости з них вже зведені. Про капітальний ремонт мосту через річку Тетерів повідомив директор Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Нічик. Він розповів, що міст на дорозі Т-10-05 Іванків – /М-07/ завдовжки 300 метрів, який був побудований у 1972 році, зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. У результаті влучань одна залізобетонна прогонова будова була зруйнована повністю, решта – частково пошкоджені. Наразі на об'єкті демонтовано зруйновані прогонові будови та залізобетонні плити, завершено розбирання одного з прогонів. На проїзній частині виконано роботи з розбирання асфальтобетонного покриття, демонтовано металеві перила та бетонні тротуари.