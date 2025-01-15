Операція ЗСУ у Кринках. Герой України оприлюднив деталі подій у 2023 році

Кондратевич пригадує, що у перші декілька місяців проти ЗСУ на лівому березі стояли ворожі мотострілецькі підрозділи, і вони були дуже непідготовленими, аби чинити опір

«З часом ворог почав діяти, аби повернути ці території під свій контроль»

Росіяни не були підготовлені до операції ЗСУ в Кринках, і хоч спершу вони втрачали позиції, згодом, почали підтягувати велику кількість бригад морської піхоти. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів професійний військовий, який брав участь у звільненні Херсона, Герой України Ігор Кондратевич.

Так, 14 жовтня 2023 року старший лейтенант Ігор Кондратевич командував підрозділом у складі десантно-штурмової роти. Тоді разом з побратимами вони успішно форсували річку Дніпро та висадилися у населеному пункті Кринки, що на Херсонщині.

Кондратевич пригадує, що у перші декілька місяців проти ЗСУ на лівому березі стояли ворожі мотострілецькі підрозділи, і вони були дуже непідготовленими, аби чинити опір.

«Мені здається, це були новосформовані підрозділи, тому і не підготовлені. Вони стояли довго без руху, у них не було ротацій. Вони просто жили в цих окупованих селах на лівому березі, якесь там бойове чергування несли в окопах, траншеях, не маючи інтенсивних бойових дій», – пояснив старший лейтенант.

Герой України зауважує, що перші декілька місяців української операції росіяни не володіли обстановкою. Наприклад, у них не було багато дронів, аби проводити розвідку, хороших засобів зв'язку теж не було.

«Були такі приклади. Наші хлопці просунулися, зайняли якийсь будинок. А ворожі солдати могли вночі до нього прийти з пакетом провізії, з цигарками з намаганням залізти у вікно. Бо вони просто не розуміли, що будинок давно зайнятим нашими. Тобто, обізнаність в противника була слабка. І так тривало не день-два, а кілька місяців», – пригадав військовий.

Однак із плином часу ворог почав підтягувати доволі велику кількість бригад морської піхоти. Кондратевич зазначає, що це були підрозділи 336 бригади морської піхоти, спецпризначенці десантно-штурмових військ, а в росіян це – ВДВ.

«Також 45-та їхня бригада. Це доволі сильний противник. З літа 2024-го 76-та дивізія ВДВ їхня теж зайшла на позиції на лівому березі. Тобто ворог почав діяти, аби повернути ці території під свій контроль», – розповів Герой України.

Водночас Кондратевич зауважує, що з українського боку були ротації, але проводити їх стало важче, оскільки противник постійно підтягував все більше і більше артилерії, дронів. У перші місяці операції ротацію проводили кожні 5-7 днів, далі терміни збільшувалися, додав старший лейтенант.

«Вирішальну роль, як на мене, зіграв січень 2023-го року, коли річка замерзла. Нашим підрозділам стало складніше заходити на лівий берег Дніпра, натомість противник зміг встановити певний контроль, навіть, уже над частиною правого берега. Тобто, почав активно діставати дронами, з яких скидав боєприпаси. Також ворог частково контролював трасу М-14», – наголосив Кондратевич. Він додав, що саме після цього пішов перелом.

Нагадаємо, у липні 2024 року підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Про це «Главкому» повідомило поінформоване джерело в українських Силах оборони. Водночас за словами військових, на цьому напрямку, відхід відбувся ще кілька тижнів тому.

Зокрема у Генштабі уточнили, що вихід із плацдарму відбувся задля безпеки військових, яким немає де ховатися, адже РФ зруйнувала усі будівлі і місця, де можна було б укритися від обстрілів. Перебування там означало б смерть солдат. Наразі українські сили тримають оборону неподалік на островах на Дніпрі.