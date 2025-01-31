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У Києві водій вистрілив у голову кур’єру доставки

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві водій вистрілив у голову кур’єру доставки
Очевидці викликали на місце правоохоронців, ті опитали свідків та вилучили пістолет
скріншот з відео

Між водієм автомобіля та кур’єром Glovo виник конфлікт на дорозі

Пізно ввечері у четвер, 30 січня, у Печерському районі Києва водій авто вистрілив у голову кур’єру Glovo. Інцидент стався біля метро «Звіренецька».

Постраждалий залишився живим, його врятував шолом, а пістолет виявився газовим.

Відомо, що між водієм автомобіля та кур’єром Glovo виник конфлікт на дорозі. Автовласник здавав назад, а кур’єр на мопеді в цей момент дуже близько проїхав біля його машини, але транспортний засіб не зачепив.

Водієві це не сподобалося – він почав кричати та вигукувати нецензурні вислови. У ході суперечки агресивний водій дістав пістолет і вистрілив у голову потерпілому.

Очевидці викликали на місце правоохоронців, ті опитали свідків та вилучили пістолет.

Поліцейські склали на власника протокол за ст. 174 КУпАП (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

За вказаним фактом наразі триває перевірка. В поліції зазначили, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 28 січня, чоловік влаштував стрілянину у приміщенні кафе в центрі Києва. Як розповіли у поліції, конфлікт виник між 68-річним чоловіком та іншим відвідувачем закладу. Один з учасників суперечки вистрелив декілька разів з травматичної зброї у бік літнього чоловіка.

Раніше повідомлялося, що патрульна поліція у Києві затримала чоловіка, який імовірно вчинив стрілянину на станції техобслуговування автівок. У затриманого в автівці знайшли автоматичну зброю.

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Теги: Київ пістолет чоловік поліція водій машини стрільба метро кримінал конфлікт

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