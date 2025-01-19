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Куди сходити в Києві протягом тижня 20-26 січня: дайджест культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Куди сходити в Києві протягом тижня 20-26 січня: дайджест культурних подій
Афіша Київського муніципального академічного театру опери та балету
фото: Київська опера, Facebook

У Київському муніципальному академічному театрі опери та балету 24-25 січня відбудеться прем’єра комічної опери «Фальстаф»

Протягом тижня у столиці пройдуть мистецькі заходи – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, відбудуться тематичні заходи до Дня Соборності України, виставки, лекції та майстер-класи, До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 20 до 26 січня.

Зокрема, у Київському муніципальному академічному театрі опери та балету 24-25 січня відбудеться прем’єра комічної опери «Фальстаф»

У Київському академічному театрі «Золоті ворота» 24 січня відбудеться прем’єра п'єси «Величне століття. Веселе». У театрі попереджають: вистава-загадка і вистава-лабіринт небезпечна, адже може призвести до руйнування ілюзій. 

Національний музей декоративного мистецтва України запрошує до 28 лютого відвідати виставку «Марія Примаченко. Невідоме», на якій буде представлено твори 1930–1940-х років із власної колекції музею. 

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 25 січня – музична казка «Білосніжка»;
  • 26 січня – казка-цирк «Вовк та семеро козенят».

Дитячий простір «У світі казок»

  • 22 січня – весела казка про дружбу «Котик та Півник»;
  • 25 січня – жартівлива опера «Пан Коцький».

Київський національний академічний театр оперети:

  • 22 січня – «Тигролови»;
  • 23 січня – «Звана вечеря з італійцями»;
  • 23 січня – «Френк Сінатра»;
  • 24, 25 січня – «На Русалчин Великдень»;
  • 26 січня – «Коцюбинський. З глибини».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 21, 25 січня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 22, 25 січня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;
  • 23, 24 січня – комедія «Блаженний острів»;
  • 26 січня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.П.»;
  • 26 січня – комедія-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум).

Київський академічний театр на Печерську:

  • 23 січня – «Розпусник», іронічна комедія;
  • 24, 25 січня – «Salida Cruzada 8 кроків танго», романтична комедія;
  • 26 січня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 24, 25 січня – комічна опера на 2 дії «Фальстаф». Прем’єра.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 21 січня – «Віддайте тіло». Гостра сатира;
  • 21 січня – «Жіноча логіка». Комедія;
  • 22 січня – «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами;
  • 22 січня – «Моменти/Momenti». Паперова рапсодія;
  • 23 січня – «Батько». Спроба згадати життя на дві дії;
  • 24 січня – «Чорний дрізд». Постскриптум;
  • 24 січня – «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос;
  • 25 січня – «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;
  • 25 січня – «Близькість». Дорослі ігри;
  • 25 січня – «Котигорошко». Казка;
  • 26 січня – «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;
  • 26 січня – «Котигорошко». Казка;
  • 26 січня – «Море… Ніч… Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі.

Київський академічний театр «Золоті ворота»:

  • 22 січня – «Ковзанка». Прем’єра;
  • 23 січня – життєва комедія «Бери од жизні всьо»;
  • 24 січня – «Величне століття». Веселе. Прем’єра;
  • 26 січня – «Кортес».

МЦКМ «Жовтневий палац»:

Музеї

Музей Майдану:

  • 25 січня об 11:00 – «Місцями Революції Гідності. Хроніка подій». Старт маршруту на Михайлівській площі (біля банера про Героїв Небесної Сотні). Деталі за тел.: 096-284-28-07.

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 26 січня – виставка «Різдвяне місто. Київ ХІХ-ХХ століть»;
  • до 16 лютого – виставка «Бурштинове серце української землі»;
  • до 31 січня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 січня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • 21 січня – до Дня Соборності України тематичний захід «Нас єднає прапор України: духовна єдність поколінь»;
  • 24, 25 січня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 26 січня – «Книжковий клуб на Паньківській»;
  • до 31 січня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Музей української діаспори:

  • 26 січня – лекція Надії Харт «Яків Гніздовський: мистець і обставини» з циклу «Поговоримо про…» – до 110-річчя від дня народження художника;
  • до 31 січня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 січня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • 25 січня – 25 лютого – відкриття виставки «Говори про мене гарно», присвяченої Тетяні та Вікторії Цимбал;
  • до 31 січня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 січня – виставка «Світ колажів Любові Панченко».

Музей окупації Києва:

  • до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

  • щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • 22 січня – до Дня Соборності України історичний екскурс «Соборна. Вільна. Сильна», спільно з бібліотекою ім. В. Вернадського;
  • 26 січня – концерт фортепіанної музики;
  • до 31 січня – виставка «Tempo Primo».

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:

  • до 31 січня – виставка «Озираючись назад», до 45-ї річниці з дня відкриття музею;
  • 24 січня – творча зустріч із лауреатами Літературної премії імені Павла Тичини 2024 року;
  • 26 січня – концерт Національної філармонії України.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 22 січня – «Вгорі – блакить ясна і лиця чарівні». До 130-річчя Б. Лятошинського. Концерт вихованців музичної школи № 10;
  • 25 січня – арттерапія для людей з інвалідністю. Майстер-клас із малювання «Вчимося малювати і не тільки».

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • 20 січня – 1 лютого – виставка С. Параджанова «До і після», присвячена 101-й річниці від дня народження. 

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 26 січня – виставка «Прозорість». Іван Аполлонов, Лариса Піша, Олена Придувалова, Оксана Стратійчук. Художнє скло, вітраж, графіка, живопис;
  • до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
  • до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. із колекції музею);
  • 24 січня – відкриття виставки творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage). Виставка триватиме до 9 лютого;
  • 26 січня о 13:00 – кураторська екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме».

Музей гетьманства:

  • до 20 січня – музейна виставка «Думки і згадки тільки для себе» (до 125-річчя Гетьманівни Єлизавети Скоропадської»);
  • із 22 січня – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени»;
  • 25 січня – тематична екскурсія Павлишин М. Г. «Василь Масютин і українська діаспора, та козацько-гетьманська тема в його творчості»;
  • 25 січня – майстер-клас майстрині Софії Вербицької.

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
  • 22 січня – концерт до Дня Соборності України. У концерті звучатимуть твори українських композиторів;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей Марії Заньковецької:

  • до 24 січня – «Життя триває…» – виставка картин членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Лідії Нечипорук.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 31 січня – онлайн-виставка «Небо на землі. Колекція українських народних ікон Івана Гончара»;
  • до 31 січня – онлайн-виставка «Мами-українки на фотографіях початку ХХ століття»;
  • до 31 січня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
  • упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • упродовж місяця – майстер-клас із інструментальної музики;
  • упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

  • упродовж січня – експозиція робіт переможців ІІ Міжнародного конкурсу «Малюємо українською. Абетка»;
  • упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
  • виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
  • виставка до Дня Гідності та Свободи;
  • виставка видань про голод в Україні 1920–1922, 1932–1933 і 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • до 2 лютого – до Дня Соборності України фотовиставка «Україна єдина» (спільно з КО НСФХУ);
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

  • 25 січня – «Райський острів»;
  • 26 січня – «Танго втрьох?...На Монмартрі».

Музей видатних діячів української культури:

  • до 31 січня – виставка з фондової колекції «Різдвяна ніч»;
  • 25, 26 січня – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
  • 26 січня – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;
  • 26 січня – франковий сальон «Українське романсеро»;
  • 25 січня – ноктюрн all’italiana. Спільно з НФУ;
  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій із чаюванням.

На замовлення:

  • «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
  • «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;
  • 26, 27 січня – вулична екскурсія;
  • 26, 27 січня – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;
  • щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
  • щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;
  • щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 21 січня – відкриття фотовиставки «Прямуючи до свого /я/»;
  • 24 січня – відкриття виставки О. Шовкуненка;
  • 28 січня – відкриття виставки В. Микити.

Музей українського грамзапису:

  • 25, 26 січня – вініловий доробок Оксани Білозір. Прослуховування колекції платівок народної артистки України.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 25, 26 січня – авторська екскурсія виставкою-історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;
  • 25, 26 січня – серія освітніх курсів. «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко;
  • протягом зими (за попереднім записом) – «Хатинка Київського Миколая». Дитячі атракції – «Хатинка народних майстринь»;
  • протягом зими (за попереднім записом) – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від народної студії «Київське бісероплетіння». Деталі за тел.: 066-381-32-80.

Бібліотеки

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:

  • 22 січня – флешмоб-інформування «Одна, єдина – наша Україна» (до Дня Соборності України);
  • 25 січня – зустріч із науковцями Національного науково-природничого музею НАН України та учасниками експедиції станції «Академік Вернадський».

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 20 січня – мовний клуб НУМО;
  • 21 січня – лекція «Павлівський сквер» і нетворкінг сусідів й активістів;
  • 22 січня – поетична зустріч «Відомий невідомий Тичина»;
  • 22 січня – «Коляда лунає – Соборна Україна єднає»: пісенно-поетична зустріч;
  • 22 січня – презентація книги Марини Гримич;
  • 23 січня – шлях до себе: методики самодопомоги;
  • 23 січня – жіноче коло Тані Срібної;
  • 25 січня – розмовний клуб «English Speaking Club»;
  • 25 січня – майстер-клас «Пишемо українською»;
  • 26 січня – перегляди фільмів мовою оригіналу.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 20 січня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 20 січня – стрим-бесіда з Братусем Іваном Вікторовичем «Соборність України: сила в єдності!», до Дня Соборності України (на сторінці бібліотеки у Facebook);
  • 21 січня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
  • 21 січня – стрим-огляд літератури «Соборність – основа держави» (на сторінці бібліотеки в Facebook);
  • 22 січня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
  • 22 січня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 22 січня – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено!» у співпраці з «Єдині»;
  • 23 січня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
  • 24 січня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 20–26 січня – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;
  • 20–26 січня – виставка гравюр Аркадія Пугачевського «Все минає…»;
  • 20 січня – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);
  • 21 січня – комп’ютерні курси для людей старшого віку;
  • 21 січня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);
  • 21 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);
  • 22 січня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;
  • 22 січня – зустріч із письменницею Катериною Зінов’євою. Презентація книжки «Дім з вежею через дорогу»;
  • 23 січня – зустріч із представниками музею Павла Тичини (до дня народження митця);
  • 24 січня – трансформаційна терапевтична практика. Індивідуальні та групові консультації з пані психологом Ксенією Мінаєвою.

Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум 51):

  • 24 січня – гурток «АртОціум»: розважальна вікторина «Що приховує бібліотечна скринька?»;
  • 23 січня – флетлей-виставка «Новий погляд на старе прочитання»: Дж. Роулінґ «Гаррі Поттер і келих вогню» до 25-річчя з часу публікації.

Бібліотека ім. В. Яна:

  • 20 січня – розмовний клуб-практикум «Українська на щодень»;
  • 26 січня – оздоровчо-спортивна студія «Крокуйте з нами» «Корисні властивості води».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 20 січня – історичний хроноскоп «Територія кіборгів» до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту;
  • 22 січня – мовна практика в Speaking club «Мовознайка»;
  • 23 січня – патріотична година «Неторованим шляхом української революції»;
  • 23 січня – конкурс «З Україною в серці» від Національної освітньої платформи «Всеосвіта» до Дня Соборності України у клубі «Говоримо українською».

Бібліотека ім. В. Сосюри:

  • 21 січня – тематичний день інформації «Соборність України – заслуга народу» (до Дня Соборності України);
  • 23 січня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Поетичні етюди «Мелодія слова наповнена музикою» (до річниці з дня народження Павла Тичини).

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 22 січня – презентація книг видавництва «Вільний вітер»;
  • 20–26 січня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 23 січня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
  • 23 січня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;
  • 20–26 січня – виставка графіки відомої київської художниці, поетеси, фотохудожниці Сніжани Малишевої «Лінія квітки».

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 26 січня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 20–26 січня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Центральна районна бібліотека «Голосіївська»:

  • 20 січня – до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту урок патріотизму «Пам’ятаймо безсмертних кіборгів!» в межах проєкту «Славетні епохи України» за участі ветерана російсько-української війни, громадського діяча Олега Дурмасенка, син якого Олексій, кіборг на псевдо «Динамо», загинув 29 грудня 2014 року.

Бібліотека ім. В. А. Симоненка для дітей:

  • 21 січня – до 90-річчя від дня народження українського поета і журналіста Василя Симоненка презентація книги української письменниці Ірини Власенко «Симон» у межах бібліотечного проєкту «Українські письменники – дітям» для учнів ліцею ім. В. А. Симоненка м. Києва;
  • 21 січня – до Дня Соборності України година єднання «День об’єднання всіх українців».

Бібліотека ім. М. Т. Рильського:

  • 23 січня – до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відеопрезентація «Голокост. Пам’ятаємо. Не допустимо знову!», флешбук на книгу Едді Яку «Найщасливіша людина на Землі».Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Міська влада нагадує киянам та гостям міста про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Теги: Київ вистава концерт Голокост бібліотека виставка Україна Бабин Яр театр музей школа конкурс книги Сергій Параджанов

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Брати-снайпери розповіли, кого з полонених окупанти готові обмінювати на слона
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19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Кого ми мали б обговорювати замість Кадочнікової?
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У Чехії на показі військової техніки загинули люди

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Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
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У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
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На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
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До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
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Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
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Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
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