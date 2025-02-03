У трьох районах Києва буде проведено демонтаж незаконної реклами

У «Київрекламі» наголосили на важливості оформлення необхідних документів на розміщення вивісок і рекламних засобів

У «Київрекламі» зазначили, що роботи проводяться для покращення міського простору

Цього тижня, з 3 по 9 лютого, комунальники розпочали демонтаж рекламних конструкцій у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Роботи проводяться для покращення міського простору та дотримання норм розміщення реклами. Про це повідомляє Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації та КП «Київреклама».

У «Київрекламі» наголосили на важливості дотримання правил та оформлення необхідних документів на розміщення вивісок і рекламних засобів.

Зокрема, роботи х демонтажу рекламних конструкцій будуть проводитися за такими адресами:

Деснянський район – вулиця Рональда Рейгана (біля проспекту Червоної Калини);

Солом’янський район – вулиця Богданівська (біля провулку Ярослава Домова);

Шевченківський район – вулиця Деревлянська (на розі вулиці Юрія Іллєнка) та провулок Політехнічний (біля Берестейського проспекту).

Цього тижня КП «Київреклама» проводить заходи з демонтажу конструкцій у трьох районах Києва фото: КП «Київреклама»

Раніше повідомлялося, що у Києві комунальники продовжують демонтаж незаконних рекламних конструкцій. Цього тижня заплановано роботи на двох вулицях у Дніпровському та Подільському районах. Про це повідомила пресслужба Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Нагадаємо, за підсумками 2024 року до бюджету Києва надійшло майже 117 млн грн від плати за користування місцями розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті. Ще понад 1,5 мільйона гривень додатково отримано від штрафів за адміністративні порушення у сфері реклами. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що у столиці посилився контроль за дотриманням правил розміщення рекламних конструкцій. Фахівці управління з питань реклами КМДА збільшили кількість направлених вимог до власників конструкцій, відповідно зросла кількість випадків самостійного усунення порушень. Якщо власника конструкції не вдається ідентифікувати, об’єкт вноситься до наказу на демонтаж як невідомий.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він розповів, що протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій.