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Атака «Шахедів» на Київ: уламки впали на балкон у багатоповерхівці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака «Шахедів» на Київ: уламки впали на балкон у багатоповерхівці
Уламки БпЛА розбили скло та пошкодили балкон в одній з квартир
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Шахеди» зачепили багатоповерхівку в Києві

Внаслідок нічної атаки дронів-каміадзе в Оболонському райні Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники та медики прцюють на місці.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері четверга, 30 січня, вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. 

За попередньою інформацією, поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, які доправлені до лікарні.

До слова, триває 1073-й день повномасштабної війни. Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: дрон Україна війна Київ окупанти росія

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