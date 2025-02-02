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У Києві підлітки побилися напарковці біля торгового центру, за справу взялася поліція

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві підлітки побилися напарковці біля торгового центру, за справу взялася поліція
Інформацію про бійку правоохоронці вивили під час моніторингу соціальних мереж
фото: Національна поліція

Інспектори ювенальної превенції та слідчі встановлюють всі обставини події

Правоохоронці встановлюють обставини бійки між неповнолітніми у Деснянському районі столиці. Про це інформує поліція Києва.

Інформацію про сутичку між підлітками на паркувальному майданчику одного з торгових центрів району поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. До цього повідомлення чи заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило. 

Відтак правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію та за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі інспектори ювенальної превенції та слідчі встановлюють всі обставини події, час коли вона відбулася та її учасників. Тривають першочергові слідчі дії.

Раніше столичні пабліки поширили відео із бійкою підлітків. На кадрах видно, як одна з дівчат нападає на іншу, звинувачуючи її в образі своєї подруги. Інцидент стався на проспекті неподалік станції метро «Чернігівська».

Нагадаємо, поліція Івано-Франківської області розслідує обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами. Вони повалили одна одну на землю та побилися.

Також столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю. 

До слова, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Раніше ми повідомляли, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.

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Теги: метро поліція відео Київ бійка

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