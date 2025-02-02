Ворог атакував Сумщину: є влучання в багатоквартирний будинок

Зранку буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків удару

Інформація щодо поранених уточнюється

Унаслідок влучання російського ударного безпілотника в одному із сіл Сумського району пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник.

«Близько 00:00 в с. Сад внаслідок прильоту БПЛА типу «шахед» була пошкоджена двоповерхова багатоквартирна будівля», – зазначив він.

За даними посадовця, загиблих немає, інформація щодо поранених уточнюється (звернень не було).

Сумська ОВА

Зазначається, що у громаді пошкоджені й інші житлові будинки, зокрема вікна, фасади, покриття. На місці прильоту працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Зранку Садівська сільська рада розгорне штаб з ліквідації наслідків удару.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск військами РФ ударних безпілотників з північного та південного напрямків. У низці областей, у тому числі на Сумщині, було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері четверга, 30 січня, вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.

В ніч з 29 на 30 січня внаслідок ворожої атаки дрон влучив по житловому будинку в Сумах.

У Сумах з-під завалів дістали тіла ще двох людей після нічного влучання шахеда в багатоповерхівку. Так, станом на 15:30 відомо, що загинуло три подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.