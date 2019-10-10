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    Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста

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    <div class="alt">На Південному мосту ведеться капітальний ремонт деформаційного шва</div> <div class="copy"></div> - Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста
    На Південному мосту ведеться капітальний ремонт деформаційного шва
    Фото: Київавтошляхміст

    Дорожники розповіли, коли нарешті завершиться ремонт Південного моста

    Підприємство «Київавтошляхміст» просить у водіїв вибачення за тимчасові незручності на Південному мостовому переході через р. Дніпро.

    Як повідомили дорожники, наразі продовжуються роботи з капітального ремонту деформаційного шва на правобережній естакаді Південного мостового переходу через р. Дніпро (напрям руху автомобільного транспорту з правого на лівий берег).

    «Капітальний ремонт деформаційних швів передбачає їх повну заміну на нові сучасні «Маурер». Нові деформаційні шви забезпечать дві основні функції: це водонепроникність, що дасть змогу захистити несучі конструкції (опори та прогонові будови споруди) від дії агресивного середовища, а також міцність і довговічність конструкцій (внаслідок колісного навантаження)», - розповіли у КП «Київавтошляхміст».

    Повідомляється, що термін завершення робіт до 4 листопада 2019 року.

    Роботи з капітального ремонту проводяться цілодобово.

    У зв’язку з цим рух автомобільного транспорту частково обмежено.

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    Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста
    Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста
    Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста
    Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста
    Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста
    Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста
    Вже недовго терпіти затори: дорожники назвали строки завершення ремонту Південного моста

    Як повідомлялося, днями на правобережній естакаді Південного мостового переходу розпочався другий етап ремонтних робіт. 

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