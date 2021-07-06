Як безпечно «знайти свою долю» на Івана Купала? Рятувальники дали поради

Святкування Івана Купала супроводжується запусканням вінків у воду, стрибками через ритуальне вогнище та купанням у водоймах

Рятувальники нагадали правила поведінки під час святкувань

У ніч з 6 на 7 липня в Україні традиційно відзначається свято Івана Купала. Супроводжується воно запусканням дівочих вінків у воду, стрибками через ритуальне вогнище та купанням у водоймах. Проте, якщо втратити пильність та не дотримуватися правил безпеки під час святкування, існує ризик втопитися та отримати опіки. Про це попереджає пресслужба ДСНС України.

Так, з початку літа на водоймах країни потонуло вже 242 людини, з них - 39 дітей. Тільки за добу 5 липня кількість утоплень становила 8 осіб. Переважна більшість випадків сталися через грубі порушення правил безпеки. Саме про це напередодні Івана Купала попереджали громадян фахівці Служби порятунку.

Надзвичайники спілкувалися із відпочивальниками на водоймах та застерігали їх від необачної поведінки як під час свята Івана Купала, так і протягом усього купального сезону.

Крім того, фахівці ДСНС наголошували, що карантин, попри послаблення, й досі діє, проте він не матиме ефекту, якщо громадяни будуть порушувати встановлені обмеження.

Рятувальники зазначили, що вирушаючи відпочивати у місця з підвищеним рівнем небезпеки, а саме на річку чи ставок, головна умова дозвілля - посилена увага та відповідальність.

А для того, щоб цієї ночі кожен зміг знайти свою «долю» без шкоди для власного здоров’я, Державна служба України з надзвичайних ситуацій радить дотримуватися наступних правил:

Для купання обирайте лише спеціально обладнані місця;

Уникайте водойм із швидкою течією та не плавайте наодинці;

У воді купайтеся лише у світлу пору доби;

Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;

Не стрибайте через «купальний вогонь», якщо не впевнені у своїх силах;

Не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу;

Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.

Дотримуйтесь соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

«Пам'ятайте, що найбільш дієвий превентивний метод – це ваша власна обачність!» – наголосили рятувальники.

Як повідомлялося, 5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.