З озера в парку Партизанської слави водолази дістали тіло чоловіка (фото)

Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці

У понеділок, 5 липня, ввечері в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина. Інформація про це надійшла до рятувальної служби.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники встановили, що тіло людини знаходиться на відстані 7 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло людини було доставлено до берега. Як згодом виявилось, це чоловік 1976 року народження.

Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, попередньо чоловік заснув на матраці, перевернувся посеред озера та вже не сплив. Його співмешканку знайшли поруч - вона спала. Про смерть коханого дізналась вже від поліції.

Як повідомлялося, нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.