6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна сумувати - в день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю

Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку, а віряни вшановують пам'ять мучениці Агрипини.

Яке сьогодні релігійне свято

Фото з відкритих джерел

6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини. Вона жила в III столітті, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру. Біля її мощей збиралася велика кількість вірян, а хворі, які приходили до її гробу, чудесним чином видужували.

Вважалося, що в цей період потрібно обов’язково попаритися в лазні і скупатися в річці – це корисно для здоров’я та омолодження.

Всесвітній день поцілунку

Фото з відкритих джерел

В цей день понад 60 країн світу відзначають Всесвітній день поцілунку. Свято виникло в Великій Британії у XIX столітті, а наприкінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія.

Вона вивчає поцілунок та його вплив на організм людини. Варто зазначити, що науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть в середньому на 12 років довше за інших.

Народні прикмети на 6 липня:

6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати.

В лазні попаритися – здоров'я знайти.

Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів.

Дощовий день – на неврожай.

Дощ у цей день обіцяє ще п'ять днів сирої погоди.

Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.

За повір'ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.

Наші пращури сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість.

Що не рекомендується робити 6 липня:

Сумувати. У день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю.

Давати гроші в борг, інакше найближчим часом можна почати падати в фінансову прірву.

Аналізувати свої сни - приділіть більше уваги реальному життю.

У кого іменини 6 липня?

Іменини сьогодні святкують Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.

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