6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна сумувати - в день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю
Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку, а віряни вшановують пам'ять мучениці Агрипини.
Яке сьогодні релігійне свято
6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини. Вона жила в III столітті, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру. Біля її мощей збиралася велика кількість вірян, а хворі, які приходили до її гробу, чудесним чином видужували.
Вважалося, що в цей період потрібно обов’язково попаритися в лазні і скупатися в річці – це корисно для здоров’я та омолодження.
Всесвітній день поцілунку
В цей день понад 60 країн світу відзначають Всесвітній день поцілунку. Свято виникло в Великій Британії у XIX столітті, а наприкінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія.
Вона вивчає поцілунок та його вплив на організм людини. Варто зазначити, що науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть в середньому на 12 років довше за інших.
Народні прикмети на 6 липня:
- 6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати.
- В лазні попаритися – здоров'я знайти.
- Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів.
- Дощовий день – на неврожай.
- Дощ у цей день обіцяє ще п'ять днів сирої погоди.
- Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.
- За повір'ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.
- Наші пращури сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість.
Що не рекомендується робити 6 липня:
- Сумувати. У день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю.
- Давати гроші в борг, інакше найближчим часом можна почати падати в фінансову прірву.
- Аналізувати свої сни - приділіть більше уваги реальному життю.
У кого іменини 6 липня?
Іменини сьогодні святкують Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.
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