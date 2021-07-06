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    6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Всесвітній день поцілунку відзначають щорічно 6 липня - 6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Всесвітній день поцілунку відзначають щорічно 6 липня
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не можна сумувати - в день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю

    Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку, а віряни вшановують пам'ять мучениці Агрипини.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини. Вона жила в III столітті, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру. Біля її мощей збиралася велика кількість вірян, а хворі, які приходили до її гробу, чудесним чином видужували.

    Вважалося, що в цей період потрібно обов’язково попаритися в лазні і скупатися в річці – це корисно для здоров’я та омолодження.

    Всесвітній день поцілунку

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    В цей день понад 60 країн світу відзначають Всесвітній день поцілунку. Свято виникло в Великій Британії у XIX столітті, а наприкінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія.

    Вона вивчає поцілунок та його вплив на організм людини. Варто зазначити, що науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть в середньому на 12 років довше за інших.

    Народні прикмети на 6 липня:

    • 6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати.
    • В лазні попаритися – здоров'я знайти.
    • Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів.
    • Дощовий день – на неврожай.
    • Дощ у цей день обіцяє ще п'ять днів сирої погоди.
    • Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.
    • За повір'ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.
    • Наші пращури сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість.

    Що не рекомендується робити 6 липня:

    • Сумувати. У день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю.
    • Давати гроші в борг, інакше найближчим часом можна почати падати в фінансову прірву.
    • Аналізувати свої сни - приділіть більше уваги реальному життю.

    У кого іменини 6 липня?

    Іменини сьогодні святкують Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.

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    Теги: свята наука урожай традиції
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    6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони