Історія зі щасливим кінцем: із Дніпра в Києві водолази врятували дівчинку

Дитина ледь не стала черговою жертвою літнього сезону утоплень

У четвер, 24 червня, столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальники отримали повідомлення про потонулого у р. Дніпро під Пішохідним мостом у Дніпровському районі столиці. Вирушивши на пошуки, бійці й не очікували, що замість потопельника їм доведеться рятувати випадкову жертву батьківського недогляду.

Відділенням водолазно-рятувальної групи було спочатку помічено, а у підсумку за допомогою рятувального круга врятовано дівчинку, яку відносило течією біля Пішохідного мосту.

На катері UMS-600 дитину доставлено до берега та передано наряду поліції.

«Шановні кияни та мешканці столиці! Такі випадки, на жаль, скоріш виключення…. Тому закликаємо вас не випробовувати долю, бо другого шансу можна й не отримати! Пам’ятайте про безпеку на воді!» – звертаються рятувальники.

Нагадаємо, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Так, рятувальники отримали повідомлення про те, що між с. Ровжі і с. Лебедівка жінку і дитину відносить у море на гумовому човні.

Жінку і дитину вдалося врятувати, але побачене вразило рятувальників. Жінка знаходилися у човні напідпитку на відстані 4 кілометрів від берега, а 10-річної дівчинки в човні не було. Жінка повідомила, що дитина вистрибнула з човна і поплила до берега самотужки. Дівчинку знайшли рятувальники згодом за кілометр від човна. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.



