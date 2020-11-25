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    Екоактивісти виявили величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони

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    Радіаційний фон&nbsp;стрибав у сотні, а то й тисячі разів&nbsp;на майже всіх вимірювальних постах у зоні відчуження - Екоактивісти виявили величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони
    Радіаційний фон стрибав у сотні, а то й тисячі разів на майже всіх вимірювальних постах у зоні відчуження
    Графіка: Save Dnipro

    Активісти зазначають, що зафіксовані ними цифри здаються фантастичними

    У Чорнобильській зоні відчуження та біля неї, ймовірно, сталися великі стрибки радіаційного забруднення.

    Відповідні дані зафіксувала громадська організація Save Dnipro, опублікувавши результати спостережень у Facebook.

    Зазначається, що високі рівні радіації з'явилися ще 17 листопада поблизу нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 (майже в 600 разів вище стандартних значень). Вранці 18 листопада радіація, попередньо, була підвищена на сусідній станції «Відвідний канал» (майже в 300 разів вище звичайного).

    Активісти додають, що саме 18 листопада в нове сховище СВЯП-2 вперше було перевантажено відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильською АЕС для тривалого зберігання. Однак, у Save Dnipro вважають, що показники радіаційного забруднення з цим не пов'язані.

    «Радіаційний фон стрибав у сотні, а то й тисячі разів на майже всіх вимірювальних постах у зоні відчуження. Так, пост моніторингу в колишньому селі Стечанка 17 листопада о 10:55 зафіксував показник в 117 000 НЗП/год! І таких перевищень у зоні того дня зафіксовано цілих три», – йдеться у повідомленні.

    Поза зоною відчуження радіація була підвищена в селі Горностайпіль Київської області (у 876 разів) вранці 17 листопада.

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    Екоактивісти виявили величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони
    Екоактивісти виявили величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони
    Екоактивісти виявили величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони
    Екоактивісти виявили величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони
    Екоактивісти виявили величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони

    Незвичні показники фіксувалися організацією і в наступні дні, зокрема, 24 і 25 листопада.

    «19 листопада на станціях моніторингу Залісся, Запілля і Черевач, які розташовані недалеко від Чорнобиля, фіксувалися перевищення до 3,5 тис. НЗП/год. Цікаво, що вони знаходяться біля доріг, а перевищення фіксувалися по черзі (з різницею приблизно в годину), ніби щось транспортувалося в зону і підвищувало радіаційний фон у цих місцях», – заявили в Save Dnipro.

    Посилаючись на фахівців у сфері радіаційної безпеки, організація висловила припущення, що з Чорнобильської зони могли щось вивозити, а не навпаки, везти туди. Наприклад, радіаційно небезпечний метал або дерево.

    У Save Dnipro додали, що зафіксовані цифри здаються їм фантастичними. Екоактивісти звернулися до влади із закликом провести розслідування сплеску радіації.

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    Теги: екологія ЧАЕС Київщина АЕС активісти радіація
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