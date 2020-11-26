Агентство з управління зоною відчуження пояснило «стрибки» радіації біля ЧАЕС

Радіаційний фон на території зони відчуження ЧАЕС знаходиться в межах допустимих рівнів, а зафіксовані раніше стрибки радіації спричинені метрологічними повірками датчиків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження.

«Радіаційний фон на території зони відчуження знаходиться в межах допустимих рівнів. Нині в зоні відчуження відбувається метрологічна перевірка датчиків, які зафіксували «значне» перевищення контрольних рівнів потужності еквівалентної дози», – запевнили в Держагентстві.

Там нагадали, що радіаційний фон у зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр».

«АСКРС – це система радіаційної безпеки, яка створюється навколо радіаційно небезпечних об’єктів та радіаційно небезпечних територій. АСКРС виконує цілодобовий збір, обробку інформації про радіаційний стан на території зони відчуження для своєчасного виявлення перевищень встановлених контрольних рівнів та підготовки проєкту оперативного управлінського рішення», – додали в агентстві.

Починаючи з 17.11.2020 фахівцями ДП «Київоблстандартметрологія» для датчиків виміру ПЕД Gamma Tracer у ближній зоні, включаючи проммайданчик ДСП «ЧАЕС» була проведена метрологічна повірка.

«Відповідно до методики метрологічної повірки зазначені датчики опромінювалися стандартним джерелом високої потужності. Проведення цих робіт призвело до підвищення ПЕД на 1,5-2 години. Починаючи з 19.11.2020 датчики виміру ПЕД Gamma Tracer працюють у звичайному режимі», – повідомили в Держагентстві.

Нагадаємо, раніше екоактивісти зафіксували стрибки радіаційного забруднення на Київщині. Як повідомляє організація Save Dnipro, за даними спостережень, 17-19 листопада на станції моніторингу у нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення.