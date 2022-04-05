Що лишив після себе «рускій мір» у Макарові (відео)

Ось така ситуація наразі в центрі населеного пункту

На кадрах видно зруйновані будинки зі слідами пожеж та обгорілу техніку

У мережі з’явилося відео з селища Макарів на Київщині, яке зазнало російської окупації. На кадрах видно зруйновані будинки зі слідами пожеж, вщент розбомблені вулиці та обгорілу техніку.

Відео оприлюднив журналіст та заступний головного редактора видання «Українська правда» Євген Будерацький.

Також кадрами з Макарова поділився журналіст та екснардеп Сергій Лещенко.

Нагадаємо, у селищі тривалий час ішли бої.

Раніше повідомлялося, що Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

Російський агресор захопив Макарів невдовзі після початку наступу на поліському напрямку. Уже 27 лютого у Макарові на Київщині точилися запеклі бої, на дорогах було багато ворожої техніки.

2 березня сили 14-а ОМБр імені князя Романа Великого і 95-ї ОДШБр уже звільняли Макарів, але не змогли закріпитися там через обстріл російської артилерії.

21 березня українські війська остаточно звільнили Макарів від російських окупантів.

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