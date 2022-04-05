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    Події в Україні

    Війська РФ після виведення з півночі України потребують переоснащення – розвідка Британії

    Перш ніж кудись передислокувати підрозділи, ворогам потрібно провести значний ремонт техніки, що вціліла - Війська РФ після виведення з півночі України потребують переоснащення – розвідка Британії
    Перш ніж кудись передислокувати підрозділи, ворогам потрібно провести значний ремонт техніки, що вціліла
    фото: ЗСУ

    Окупанти добряче дістали від ЗСУ під час боїв на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині

    Виведені з півночі України російські підрозділи вимагають значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати на схід України. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії від 5 квітня.

    Українські сили, як відзначається, відбили ключову ділянку на півночі України, позбавивши Росію можливості забезпечити свої цілі та змусивши російські сили відступити з районів навколо Чернігова та на північ від Києва.

    Мляві бойові дії, ймовірно, продовжаться в деяких частинах нещодавно відвойованих регіонів, прогнозують у міністерстві, але значно послабшають цього тижня в міру виведення російських сил, що залишилися.

    Багато російських підрозділів, виведених з півночі України, швидше за все, вимагатимуть значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати для операцій на сході України, констатували в Міноборони Британії.

    Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Війська РФ після виведення з півночі України потребують переоснащення – розвідка Британії