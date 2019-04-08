Під Києвом ліквідовано нарколабораторію



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Під час обшуку вилучено суху подрібнену масу наркозілля вагою 1 кг Фото: Нацполіція

Житель Вишгорода облаштував лабораторію з виготовлення амфетаміну

Оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини викрили та задокументували злочинну діяльність 35-річного жителя Вишгорода, який облаштував лабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 307 Кримінального кодексу України, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання чоловіка та в його гаражі, розташованому у столиці.

Там оперативники виявили велику кількість різноманітного лабораторного обладнання, хімічні речовини та реактиви, прекурсори, ваги, фасувальний матеріал, зброю. Крім цього, чоловік ще займався вирощуванням коноплі.

Під час обшуків поліцейські вилучили готову наркопродукцію: амфетамін вагою 100 г та суху подрібнену масу наркозілля канабіс вагою 1 кг.

Усі вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Наразі працівники поліції встановлюють мету виготовлення, вирощування та зберігання наркотичних речовин. Триває слідство.