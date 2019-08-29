Метрополітен вже продав карток Kyiv Smart Card на понад 1,8 млн грн



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З початку впровадження проекту було реалізовано понад 36 тис. карток

Станом на 22 серпня, у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

«Kyiv Smart Card можна придбати у різних точках продажу. Що стосується продажу у касах КП «Київський метрополітен», то, станом на 22 серпня 2019 року, з початку впровадження проекту було реалізовано карток у кількості 36 110 шт. на загальну суму 1 805 500 грн», - йдеться у відповіді метрополітену на запит УНН.

Як повідомлялося, незабаром метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, а й від карток метро.

Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають. З 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься в касах низки станцій підземки.

29 серпня у столичному метрополітені стався збій системи продажу Kyiv Smart Card на станціях підземки. Для уникнення черг та надання транспортної послуги для пасажирів у касах було відновлено продаж та поповнення картки метро, а також жетона для разової поїздки.