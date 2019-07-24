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    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників

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    Евакуація автомобіля з бульвару Шевченка - З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    Евакуація автомобіля з бульвару Шевченка

    Кількість автомобілів-порушників від початку роботи евакуаторів різко зменшилася

    У вівторок, 23 липня, з бульвару Тараса Шевченка у Києві було переміщено 11 автомобілів-порушників правил паркування. Машини були припарковані на смузі громадського транспорту.

    Спільний рейд проведено Патрульною поліцією та Центром організації дорожнього руху Києва.

    Працювало три автомобілі-евакуатори.

    «Звертаємо увагу, що результат роботи машин-евакуаторів є наглядним, кількість автомобілів-порушників, які припарковані на виділених смугах громадського транспорту по бульвару Тараса Шевченка, різко зменшилася. У зв'язку з тим, що багато водіїв змогли усунути правопорушення у максимально короткий строк, вони отримали від патрульної поліції протоколи про адміністративне правопорушення з зобов'язанням сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху без переміщення транспортного засобу на штрафний майданчик», - розповіли у Центрі організації дорожнього руху.

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    Державні номери переміщених автомобілів:

    • ВІ4404СО
    • АА4815К
    • АА3387ЕВ
    • АА7853МХ
    • АА6809ЕІ
    • LLU22043
    • АІ1308НМ
    • АА6174ХН
    • ВХ6376АО
    • АА3807ОР
    • АА1694ХІ

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    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників
    З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників

    Нагадаємо, з 15 по 21 липня співробітниками КП «Центр організації дорожнього руху» у співпраці з патрульною поліцію Києва було переміщено на спеціальний майданчик 48 автомобілів-порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані поліцейськими

    У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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