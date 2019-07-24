З бульвару Шевченка евакуатори забрали десяток авто: фото і номери порушників



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Евакуація автомобіля з бульвару Шевченка

Кількість автомобілів-порушників від початку роботи евакуаторів різко зменшилася

У вівторок, 23 липня, з бульвару Тараса Шевченка у Києві було переміщено 11 автомобілів-порушників правил паркування. Машини були припарковані на смузі громадського транспорту.

Спільний рейд проведено Патрульною поліцією та Центром організації дорожнього руху Києва.

Працювало три автомобілі-евакуатори.

«Звертаємо увагу, що результат роботи машин-евакуаторів є наглядним, кількість автомобілів-порушників, які припарковані на виділених смугах громадського транспорту по бульвару Тараса Шевченка, різко зменшилася. У зв'язку з тим, що багато водіїв змогли усунути правопорушення у максимально короткий строк, вони отримали від патрульної поліції протоколи про адміністративне правопорушення з зобов'язанням сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху без переміщення транспортного засобу на штрафний майданчик», - розповіли у Центрі організації дорожнього руху.

Державні номери переміщених автомобілів:

ВІ4404СО

АА4815К

АА3387ЕВ

АА7853МХ

АА6809ЕІ

LLU22043

АІ1308НМ

АА6174ХН

ВХ6376АО

АА3807ОР

АА1694ХІ

Нагадаємо, з 15 по 21 липня співробітниками КП «Центр організації дорожнього руху» у співпраці з патрульною поліцію Києва було переміщено на спеціальний майданчик 48 автомобілів-порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані поліцейськими

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.