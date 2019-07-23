Евакуація автомобілів в центрі Києва: порушників різко поменшало (фото)



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Евакуація автомобіля порушника зі смуги громадського транспорту на бульварі Тараса Шевченка

22 липня з бульвару Тараса Шевченка було евакуйовано 7 автомобілів-порушників

Сьогодні, 23 липня, евакуатори працюють на бульварі Тараса Шевченка.

Як повідомляє Центр організації дорожнього руху Києва, порушників стало значно менше - однак вони ще є, тож цим водіям доведеться забирати свої автомобілі зі штрафмайданчика поліції.

22 липня під час спільного з патрульною поліцією рейду з бульвару Тараса Шевченка було евакуйовано 7 автомобілів-порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало два автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху».

«Зазначимо, що після минулих рейдів кількість автомобілів порушників, припаркованих на виділених смугах громадського транспорту по бульвару Тараса Шевченка, різко зменшилася. Також чимало водіїв прибули до своїх транспортних засобів під час завантаження на автомобілі-евакуатори, і вони лише отримали зобов’язання сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху», - додали комунальники.

Державні номери переміщених 22 липня автомобілів:

AH 3247 HP

AA 6918 TC

BA 5780 BC

AA 5495 TP

AI 1317 CK

AA 5692 KP

AA 7184 HC

Нагадаємо, з 15 по 21 липня співробітниками КП «Центр організації дорожнього руху» у співпраці з патрульною поліцію Києва було переміщено на спеціальний майданчик 48 автомобілів-порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані поліцейськими

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.