Минулого тижня у Києві зловили понад 200 п’яних водіїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За керування транспортним засобом у стані сп'яніння складено 216 адмінпротоколів

За минулий тиждень (з 15 по 21 липня) київські патрульні опрацювати 9 373 викликів, що надійшли від заявників на службу 102. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

В загальному на порушників патрульні склали 5 096 адміністративних матеріалів, з яких 216 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Крім цього, столичні патрульні затримали 75 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення, з них у 28 громадян під час поверхневої перевірки поліцейські виявили речовини, схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу.

Як повідомлялося, за тиждень з 15 по 21 липня у Києві зафіксовано 708 дорожньо-транспортних пригод. На дорогах столиці отримали поранення 46 людей. У ДТП є двоє загиблих.

Нагадаємо, за перше півріччя 2019 року у Києві зареєстровано 19221 дорожньо-транспортних пригод, з них 1023 з потерпілими.

Згідно з оприлюдненою поліцейськими картою, найбільше ДТП за перше півріччя сталося в Голосіївському районі – 2730. На другому місці Шевченківський район (2565), на третьому – Святошинський (2121).