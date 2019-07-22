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    Минулого тижня у Києві зловили понад 200 п’яних водіїв

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    Минулого тижня у Києві зловили понад 200 п’яних водіїв

    За керування транспортним засобом у стані сп'яніння складено 216 адмінпротоколів

    За минулий тиждень (з 15 по 21 липня) київські патрульні опрацювати 9 373 викликів, що надійшли від заявників на службу 102. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

    В загальному на порушників патрульні склали 5 096 адміністративних матеріалів, з яких 216 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

    Крім цього, столичні патрульні затримали 75 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення, з них у 28 громадян під час поверхневої перевірки поліцейські виявили речовини, схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу.

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    Як повідомлялося, за тиждень з 15 по 21 липня у Києві зафіксовано 708 дорожньо-транспортних пригод. На дорогах столиці отримали поранення 46 людей. У ДТП є двоє загиблих.

    Нагадаємо, за перше півріччя 2019 року у Києві зареєстровано 19221 дорожньо-транспортних пригод, з них 1023 з потерпілими.

    Згідно з оприлюдненою поліцейськими картою, найбільше ДТП за перше півріччя сталося в Голосіївському районі – 2730. На другому місці Шевченківський район (2565), на третьому – Святошинський (2121).

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