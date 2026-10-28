З настанням холодів: влада Києва нагадала, чому перед поїздкою варто стукати по капоту авто

Безпритульні тварини шукають теплі місця для ночівлі та можуть ховатися під автівками

У Департаменті наголошують: кілька хвилин, витрачених на перевірку автомобіля, можуть урятувати життя тварині

Із настанням холодів безпритульні тварини шукають теплі місця для ночівлі та можуть ховатися під автомобілями. Тому щоб уберегти тварин від травм і загибелі, водіям слід перевіряти транспортні засоби перед запуском двигуна. Про це нагадують у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

«Перед початком руху варто оглянути автомобіль, постукати по капоту або подати короткий звуковий сигнал, щоб дати тварині можливість залишити укриття», – йдеться у повідомленні.

У Департаменті наголошують: кілька хвилин, витрачених на перевірку автомобіля, можуть урятувати життя тварині.

«Якщо ви помітили тварину, не намагайтеся налякати її різкими рухами чи гучними звуками, оскільки вона може сховатися ще глибше. Спробуйте обережно виманити її за допомогою корму. Якщо самостійно допомогти не вдається, зверніться до рятувальників або волонтерів», – йдеться у повідомленні.

У Департаменті також нагадують, що допомогти безпритульним котам і собакам можна, прихистивши їх або підтримавши притулки фінансово, кормом чи необхідними речами.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва патрульний застосував табельну вогнепальну зброю після нападу собаки в укритті житлового будинку. Кадри інциденту потрапили на відео з бодікамер патрульних, яке оприлюднили правоохоронці.